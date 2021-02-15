Jandarma Kobra’yla yakaladı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkiinde yol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında, şüphe üzerine bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsün bagaj kısmında, narkotik köpeği 'Kobra' ile arama yapıldı. Aramalarda bir valizde 1 kilo 150 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. M.T.D. isimli yolcu, jandarma tarafından gözaltına alındı. M.D.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen ham madde ile yaklaşık 100 kilogram bonzai elde edilebileceği öğrenildi.