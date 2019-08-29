Jandarma Komutanı Kayseri’ye atandı

Bolu Jandarma Alay Komutanı Nadir Çelik’in tayini Kayseri’ye çıkarken, iyimize ise Kıdemli Albay Ömer Ersever atandı.

Jandarma Komutanı Kayseri’ye atandı

Haber: C. Kutay AYKAN

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapılırken, Jandarma Genel Komutanlığındaki 18 generalin görev yeri değişti. Ayrıca, 4 albay generalliğe yükseltilirken, 2 general de emekliye sevk edildi. Bu kararla Bolu İl Jandarma Alay Komutanı Nadir Çelik Kayseri’ye atandı.

Yeni kararnameyle Erzurum Jandarma Bölge Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Ömer Ersever Bolu İl Jandarma Komutanlığı’na, Bolu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nadir Çelik Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’na atandı. Yeni komutanın önümüzdeki hafta görev başına geleceği öğrenildi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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