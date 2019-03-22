Jandarma köyü abluka altına aldı

Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Olay, 2018 yılının Şubat ayında Bolu’nun Seben ilçesiÇeltikdere Köyü’nde meydana gelmişti. Daha önce dearalarında tarla yüzünden husumet bulunduğu iddiaedilen iki aile arasında kavga çıkmış veiki aile arasında çıkan kavga sonucunda Ayhan, Taşkın, Emine veZekiye Büyüktopaç hayatını kaybederken, Soner ve Mehmet Büyüktopaç yaralanmıştı. Yaşanan olayda ZekiBüyüktopaç, Hasan Büyüktopaç, Mustafa Büyüktopaç ve Onur Büyüktopaç tutuklanmıştı.Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında Zeki Büyüktopaç “Kasten öldürme,Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma”, “Kasten öldürmeyeteşebbüs”, Onur Büyüktopaç “Kasten öldürme, Korku kaygı veya panik oluşturacak tarzda silahla ateş etme,Kasten öldürmeye teşebbüs, Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya aşıma veya bulundurma,Silahla tehdit”, Hasan ve Mustafa Büyüktopaç'da “Kasten öldürme, Kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarındanmüebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkmış, sanık avukatları olayın aydınlatılması için Çeltikdere köyünde mahkeme heyetinin keşif yapması talep etmiş, mahkeme heyeti de bu talebi kabul etmişti.

KÖYDE KUÇ UÇURTULMADI

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinin aldığı keyif kararı üzerine Jandarma Alay Komutanlığı, Cezaevi Jandarma ve Seben İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan yaklaşık 100 jandarma ilk olarak köyün giriş ve çıkışlarını kapattıktan sonra, köyün dört bir tarafına da jandarmalar yerleştirilerek, köy içinde ve çevresi adete ablukaya alınarak, kuş uçurtulmadı.

OLAY ÇIKMADI

4 kişinin ölümü ve 2 kişinin de yaralanması olayının keşfi nedeniyle, öne mahkeme heyetinin can güvenliği sonra da tutuklu sanık 4 kişinin can güvenliği sağlandı. Keşif başlangıcında ve gelişmelerinde hiçbir olayın çıkmaması olayın sevindirici yanı oldu. Tutuklu sanıkların işledikleri cinayetleri ve çıkan olayları bir bir mahkeme heyetine anlattı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi heyeti de olay yerinde yeniden canlandırma yaparak, cinayetin çözülmesi için detaylı notlar aldı. Keşfin karar aşamasında büyük rol oynayacağı öğrenildi.