HABER; Aysun Beykoz

İl jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik timleri hafta sonu bazı ilçe yollarında ani huzur denetimleri yaptı. Mudurnu ve Abant yolunda denetimlerde bulunan timler çok sayıda araç ve araç içinde bulunan şahıslar üzerinde sorgulamada bulundu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yapılan huzur kontrollerinde yüzün üzerinde araç arama yapılarak plaka sorgusundan geçirildi. Araçlarda bulunan çok sayıda şahsında üst araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Tam donanımlı otomatik silahlı çevre koruması alınan askerler dikkatlerden kaçmazken, durdurulan araçlarda bulunan kişiler bu kırsal yollarda yapılan denetimlerden çok memnun olduğunu söyledi.

Denetimlerde durdurulan araçlardan birisinin sürücüsü olan Ahmet Çelikten muhabirimize açıklamalarda bulundu. Çelikten, “şehir merkezleri ve şehirlerarası yollarında polisimizin yaptığı gibi kırsal alanlarda ilçe bağlantı yollarında da denetimlerin yapılması çok doğru. Hatta bu gibi gözden uzak yerlerde denetimlerin daha sık yapılması biz vatandaşların huzuru açısından çok daha elzem. Jandarmamıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hafta sonu yapılan yol kontrollerinde plakası üzerinde trafikten men kaydı bulunan iki araç yakalanırken, hakkında yakalama kararı bulunan bir şahısta gözaltına alındı. Kontrollerin sürekli periyodik olarak devam ettiğine dikkat çeken yetkililer vatandaşın huzuru için jandarmanın 7/24 görevinin başında olduğunu vurguladılar.