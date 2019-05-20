Jandarma soruşturma başlattı





Haber: Aysun BEYKOZ

Yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi; Göynük İlçesi Soğukçam köyünde bulunan Frig Kaya Abidesinin zarar gördüğüne dair basında çıkan haberler ile ilgili olarak; bahse konu bölgede yapılan kazı olayları ile ilgili 2006, 2010 ve 2012 yıllarında 3 adli soruşturma yürütülmüş ve bu soruşturmalarda 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Yine aynı bölge ile ilgili olarak 15 Ağustos 2017 tarihinde Ü.Ç. isimli şahsın Göynük Kaymakamlığına dilekçe ile müracaatına istinaden, Müze Müdürlüğü ile koordineli olarak gerekli işlemler yapılmıştır.

18 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan ve tahrip edildiği iddia edilen alanlardaki resimlerin 2017 yılında yapılan tespitlerdeki resimler olduğu ve mevcut tahribatın geçmiş dönemlere ait olduğu anlaşılmış olup, bölgede yeni bir tahribatın bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bolu İl Jandarma Komutanlığınca yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde gerekli kontrol ve denetimlere aralıksız devam edilecektir denildi.