Jandarma, Taşkesti’de yakaladı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde bir iş yerinde yapılan aramada; 2 bin 486 adet satışa hazır dolu makoron, 104 kilo kıyılmış tütün, 2 bin 500 adet boş sigara paketi, 1 adet sigara doldurma aparatı, 155 adet niteliğine uygun olmayan TAPDK bandrolü ele geçirildi. İş yerinde bulunan 1 şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak Jandarma Karakoluna götürüldü.

Bolu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, “Bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonlar, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.