Jandarma tedbirleri artırdı

Haber: Okay Özcan

İl genelinde olası yangınların önüne geçmek için Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından tedbirler artırıldı.

Ekiplerce Gölcük, Abant ve Sünnet Gölü tabiat parkları, Sülüklü Göl Parkı, Yedigöller Milli Parkı, Aladağ Gölü, Seben Taşlı Yayla Göleti ve Gölköy Barajı çevresi başta olmak üzere ormanlık alanlar termal drone ile havadan kontrol ediliyor.

Ormanlık alan içerisine ateş yakan kişilerin yeri termal drone ile belirleniyor ve ekipler o noktaya giderek idari işlem uyguluyor.

"Sesli drone ile uyarılar yapılıyor"

Jandarma timleri tarafından yaya ve araçlı devriyelerin yanı sıra vatandaşlar sesli drone ile piknik ateşi, yer ateşi, mangal, piknik tüpü ve avcı ateşi yakılmaması konusunda uyarılıyor. Uyarılara uymayanlara ekipler tarafından idari yaptırım uygulanıyor. Kent genelinde alınan geniş kapsamlı tedbirlerin 15 Eylül'e kadar sürdürüleceği bildirildi.