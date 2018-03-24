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24 Mart 2018 Cumartesi
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    • Jandarma uyuşturucuya göz açtırmıyor

    Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde yapılan operasyonlarda , 2 adet ruhsatsız tabanca, 259 kök haşhaş, bin 500 gram haşhaş tohumu ve 6 adet kuru haşhaş kapsülü ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

    24 Mart 2018 Cumartesi 14:34
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    Jandarma uyuşturucuya göz açtırmıyor

    Haber: Semih Baykal

    İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilk olarak Anadolu Otoyolu’nun Yeniçağa Kesiminde yaptığı yol kontrolünde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, zula tabir edilen gizli bölmede 2 adet ruhsatsız tabanca ile 20 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirdi. Ekipler araçta bulunan iki kişiyi gözaltına aldı.

    GÖYNÜK’TE 259 KÖK HAŞHAŞ ELE GEÇİRİLDİ

    İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Göynük ilçesinde yasadışı ekim yapıldığı ihbarı üzerine hemen harekete geçti. Ekipler ilçede yaptığı operasyonda yasadışı ekim yapılan alanda 259 kök haşhaş, bin 500 gram haşhaş tohumu ve 6 adet kuru haşhaş kapsülü ele geçirdi. Ekipler Göynük’te yasadışı ekim yaptığı değerlendirilen bir kişiyi de gözaltına aldı.

     

     

     

     

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Jandarma, Komutanlığı, Il

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