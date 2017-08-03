Haber: Kasım ŞAHİN
Bolu il Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca, 01 Ağustos 2017 tarihinde Bolu ili sınırları içerisinde Anadolu Otoyolu üzerinde icra edilen yol kontrol faaliyetinde; Bir otobüs firmasına ait araçta yapılan kontrolde; 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı olduğu tespit edilen çeşitli markalarda (1750) paket kaçak (bandrolsüz) sigara ele geçirdi.
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ele geçen sigaralar muhafaza altına alınırken yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.Bolu İl Jandarma Komutanlığınca yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde her türlü kaçakçılığı önlemek maksadıyla gerekli kontrol ve denetimlere aralıksız devam edileceği bildirildi.
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