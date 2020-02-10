Jandarma yoldan çevirdi

Haber: N. Halid Altundal

Cuma günü itibariyle ilimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı dolayısıyla TEM otoyolundan Abant Tabiat Parkına giden yollar ulaşıma kapandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünden yapılan uyarılarda yolun açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü ve ziyaretçilerin diğer alanları tercih etmeleri önemle tavsiye edildi. Ancak tüm uyarılara rağmen Abant’a gitmek isteyen çok sayıda tatilci uzun araç kuyrukları oluşturdu. Abant’a gitmek için yola koyulan tatilciler Jandarma ekipleri ile karşılaştı. Yolun ulaşıma kapalı olması dolayısıyla geçişlere izin vermeyen Jandarma, gelen ziyaretçileri geri çevirdi. Yola hazırlıksız çıkan birçok araç ise kar ve buzlanma dolayısıyla kayarak ulaşımın aksamasına sebep oldu. Öte yandan Mudurnu-Abant yolu da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor