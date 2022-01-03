Jandarmadan arıyorum dedi Jandarmaya yakalandı

Haber: Uğur Balaban

Bolu İl Jandarma Komutanlığı bağlı Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı içerisinde bulunan Örencik köyünde ikamet eden A.D’yi telefon ile arayarak kendisini Jandarma olarak tanıtan dolandırıcı, mağdur şahsa, “İsminiz dolandırıcılık ve hırsızlık olayına karıştı, hakkınızda tahkikat başlatıldı, bir sivil Jandarma eve gelerek arama yapacak ne kadar değerli eşyanız varsa gelecek olan sivil Jandarma personeline teslim etmeniz gerekiyor.” diyerek dolandırmaya çalıştığı bu esnada dolandırıcı şahıslardan M.E isimli şüpheli şahıs, mağdur A.D’den 25.000 TL parayı almak üzereyken dolandırıcı şahsı takip eden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ile birlikte Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak düzenlenen operasyon ile suçüstü yakalandı.

Yakalanan şahsın, bölgede daha önce meydana gelen benzer dolandırıcılık olayları ile bağlantılı olabileceği değerlendirilerek, yapılan detaylı araştırma neticesinde, 31.12.2021 günü Mudurnu ilçesi Tavşansuyu köyünde oturan, M.A’ya ait 120 gr altın ve 18.000 TL paranın aynı yöntem ile dolandırılmak suratiyle çalınması olayı şüphelisi olan S.Ş ile bağlantısının olduğu aynı dolandırıcılık şebekesinin elemanı oldukları tespit edildi.

Şüpheli M.E. Jandarmada alınan ifadesinin ardından, Mudurnu Adliyesine sevk edildi. M.E. Savcılıktaki ifadesinin ardından dolandırıcılık suçundan tutuklanarak Bolu T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada; “Bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonlar, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.