Haber: Semih Baykal

Bolu İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılığa göz açtırtmıyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Anadolu Otoyolu üzerinde icra ettikleri yol kontrolü ve arama faaliyetinde durdukları yolcu otobüslerinde yaptıkları kontrollerde 500 paket kaçak sigara ele geçirdi. Ekipler ayrıca bir yolcu üzerinde yaptıkları aramada (31) adet Metamfetemin ve (5) gram kubar esrar ele geçirdi. Üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçak sigarayla yakalanan diğer kişi ile ilgili yasal işlem başlatıldı.

MENGEN’DE 94 LİTRE EL YAPIMI RAKI ELE GEÇİRİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı ve Mengen ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 10 Kasım 2017 tarihinde ortak yürüttükleri çalışmayla Mengen’de yasadışı imalathane olarak kullanıldığı tespit edilen 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Ekipler, düzenledikleri operasyonda 94 litre el yapımı rakı ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili de 3 kişiyi yakaladı. Yakalananlar hakkında yasal işlem başlatıldı.

DÖRTDİVAN DA SİLAH OPERASYONU

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 12 Kasım 2017 tarihinde Dörtdivan İlçesine arama gerçekleştirdi. Ekipler, ilçede gerçekleştirdikleri aramalarda 3 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, bu tabancalara ait 41 adet 9 mm çapında fişek, 2 adet tek kırma ruhsatsız av tüfeği ve 8 litre kaçak içki ele geçirdi. Aramalarda 3 kişi yakalandı. Yakalananlar hakkında yasal işlem başlatıldı.



