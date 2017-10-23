Haber: Semih Baykal

Bolu İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığa geçit vermiyor. Ekipler; son olarak Bolu ili sınırları içerisinde Anadolu Otoyolu üzerinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetlerinde Bir otobüs firmasına ait araçta yaptıkları kontrolde 5 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirdi. Ekipler, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ele geçen sigaralarımuhafaza altına alarak, yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlem başlatıldı.