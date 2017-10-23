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23 Ekim 2017 Pazartesi
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    • Jandarmadan dev operasyon

    Bolu İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri TEM otoyolunda durdurdukları bir otobüste 5 bin 70 paket sigara kaçak sigara ele geçirdi.

    23 Ekim 2017 Pazartesi 19:57
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    Jandarmadan dev operasyon
    Haber: Semih Baykal
    Bolu İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığa geçit vermiyor. Ekipler; son olarak Bolu ili sınırları içerisinde Anadolu Otoyolu üzerinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetlerinde Bir otobüs firmasına ait araçta yaptıkları kontrolde 5 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirdi. Ekipler, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ele geçen sigaralarımuhafaza altına alarak, yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlem başlatıldı.
    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Jandarma, Komutanlığı, KOM

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