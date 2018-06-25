Haber: Ceylan Beykoz

İl Jandarma Komutanlıklarınca Türkiye genelinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanımına engel olunması amacıyla, İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarının sorumluluğu olan bölgelerde ki parklarda, sabit yol kontrol noktaları ile ihtiyaç duyulan yerlerde, tesis edilecek yol kontrol noktalarında, uyuşturucu kullanımının yoğun olabileceği ve suç odağı haline geldiği değerlendirilen metruk binalar ile yapımı devam eden inşaatlar ve köprü altlarının bulunduğu bölgelerde, uyuşturucu kullanımının yoğun olabileceği mahalle, sokak ve umuma açık yerler ile şüpheli görülen araç ve şahıslar üzerinde eş zamanlı yapılan uygulamada 149 Karton Bandrolsüz Kaçak Sigara, 320 Gram Bonzai ve GBT Sorgusu sonucu 10 şüpheli şahsı yakaladı.