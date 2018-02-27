Haber: Semih Baykal

Bolu İl Jandarma Komutanlığı, Asayiş, KOM, İstihbarat ve Trafik ekiplerin oluşan 26 ekip ve 150 personeli ile 81 ilde yapılan Duman 3 operasyonunda kaçak sigara satışı yapıldığı değerlendirilen Tekel Bayii, Büfe, Bakkal gibi 139 iş yerini denetledi. Denetlemelerde bir iş yerinde TAPDK izin belgesiz satış yapmaktan 337 adet sigaraya el konularak, 10.525 TL idari para cezası uygulandı. Bir iş yerine Belediye Çalışma Ruhsatı Olmamaktan idari işlem yapıldı. Kimlikte sahtecilik suçundan aranan şahsa da adli işlem yapıldı.