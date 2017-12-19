Haber: Semih Baykal

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında operasyonlar aralıksız devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak (FETÖ/PDY) suçundan yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Devlete Karşı Suçlar ve örgütlü Suçlar Bürosunca hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ( FETÖ/PDY) suçundan yakalama kararı bulunan Dörtdivan ilçesi Süleler Köyü nüfusuna kayıtlı H.T. 'in M.S.B. As.Fb.Gn.Md. emrinde K.K.T.C.’nde astsubay olarak görev yaptığı hususunda bilgiler elde edilmiş olup yapılan koordine neticesinde 11 Aralık 2017 tarihinde şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Ekipler ayrıca, İstanbul Anadolu 2 Sulh Ceza Hakimliğince hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ( FETÖ/PDY) suçundan yakalama kararı bulunan Gerede ilçesi Karapazar Köyü nüfusuna kayıtlı S.İ. isimli şahsın Düzce il Merkezindeki saklandığı adresin tespit edilmesi üzerine 13 Aralık 2017 tarihinde şahıs yakalayarak adli makamlara teslim etti.

“ARAMA KARARI BULUNAN 1 KİŞİ DAHA YAKALANDI”

Son olarak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında arama kararı bulunan H.Ç.. isimli şahsın Zonguldak iline geçiş yapacağı bilgisi alınması üzerine Yeniçağa ilçesi sorumluluk bölgesinde D-100 karayolu üzerinde yapılan uygulama neticesinde 12 Aralık 2017 tarihinde şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti. Bolu il Jandarma Komutanlığı, yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde terör örgütü faaliyetlerini önlemek maksadıyla gerekli çalışmalara ve kontrollere aralıksız devam edileceğini açıkladı.