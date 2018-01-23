Haber: Semih Baykal

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve Ankara'dan görevlendirme ile Bolu'ya gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekibi Türkiye’nin ve ilimizin en gözde kayak merkezlerinden olan Kartalkaya kayak merkezinde gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdi. Her sene 500 bine yakın kişinin ziyaret ettiği kayak merkezinde jandarma karakolunda bulunan JAK timleri de olumsuz hava şartlarında kayak ve snowboard yaparken pistlerden çıkarak kaybolan tatilcilerin kısa sürede bulunması için çalışıyor. Kayak sezonu süresince Ankara'dan görevlendirmeyle gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı özel arama kurtarma ekibi de JAK timleriyle birlikte hareket ederek olaylara anında müdahale ediyor.

60 NOKTA DA ACİL ÇAĞRI BUTONU BULUNUYOR

Kayak merkezi çevresinde snowboard ile kayak yaparken kaybolan ve yaralanan tatilciler, ormanlık alanlarda telefonun çekmediği 60 noktada ağaca yerleştirilen radyo frekanslı acil çağrı butonları yardım isteyebilir. Özellikle kaybolma olaylarının yaşandığı Çamçukuru, Ramazanbey Deresi, Kantuzla, Gıcırgan Deresi ve Çekirge bölgelerinde bulunan 330 adet bilgilendirme tabelası da kaybolan tatilciyi çağrı butonlarına yönlendiriyor. Kişi butona bastığı an jandarma karakolundaki alarmlar devreye giriyor. Bilgisayar üzerinden yardım çağrısının geldiği yer tespit edilerek, kar motorlarıyla kayıp kişiyi bulmak için çalışma başlatılıyor. Ekipler, kaybolan kişiye ulaştıktan sonra ısınması için sıcak çay ve çikolata ikram ediyor. Eğer kişi yaralanmışsa ilk müdahalenin ardından zaman kaybetmeden paletli araçlarla en yakın sağlık merkezine götürülüyor.

GEÇEN YIL 10 KİŞİ KAYBOLDU

Gerçekleştirdikleri tatbikat hakkında ve kayak merkezinde müdahale ettikleri olaylarla ilgili bilgiler veren Kartalkaya Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Muammer Yardımcı, geçen yıl 10 kaybolma olayına müdahale ettiklerini, bu yıl ise 6 kaybolma ve 2 mahsur kalma olayına müdahale edildiğini açıkladı. Yardımcı; “JAK timi olarak görevimiz; kayak merkezine gelen vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde tatillerini geçirmesini sağlamaktır. Kayak merkezi içindeki pistlerde yaralanan vatandaşlarımıza ilk müdahaleyi yaparak envanterimizde bulunan kar motorları ile en yakın sağlık kuruluşuna sevkini yapmaktır. Ayrıca kayak merkezinde meydana gelen kaybolma olaylarına müdahale ederek en kısa zamanda kaybolan vatandaşlarımızı bulmaktayız. Yerleştirilen çağrı butonlarına basıldığında, karakolumuzdaki çağrı merkezlerimizde görülmektedir. Bilgisayar ortamına yerleştirilen haritada kaç numaralı butonun yandığı görülmektedir. Biz de almış olduğumuz bilgilerle kaybolan vatandaşlarımıza ulaşmaktayız" dedi.