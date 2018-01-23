banner133

banner101

23 Ocak 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Jandarmadan gerçeği aratmayan tatbikat

    Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve Ankara'dan görevlendirme ile Bolu'ya gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekibi Kartalkaya'da snowboard ve kayak yaparken kaybolan ve yaralanan tatilcilere anında müdahale ediyor.

    23 Ocak 2018 Salı 12:29
    Bu haber 171 kez okundu
    Jandarmadan gerçeği aratmayan tatbikat
    Foto galeriye git

    Haber: Semih Baykal

    Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve Ankara'dan görevlendirme ile Bolu'ya gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekibi Türkiye’nin ve ilimizin en gözde kayak merkezlerinden olan Kartalkaya kayak merkezinde gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdi. Her sene 500 bine yakın kişinin ziyaret ettiği kayak merkezinde jandarma karakolunda bulunan JAK timleri de olumsuz hava şartlarında kayak ve snowboard yaparken pistlerden çıkarak kaybolan tatilcilerin kısa sürede bulunması için çalışıyor. Kayak sezonu süresince Ankara'dan görevlendirmeyle gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı özel arama kurtarma ekibi de JAK timleriyle birlikte hareket ederek olaylara anında müdahale ediyor.

    60 NOKTA DA ACİL ÇAĞRI BUTONU BULUNUYOR

    Kayak merkezi çevresinde snowboard ile kayak yaparken kaybolan ve yaralanan tatilciler, ormanlık alanlarda telefonun çekmediği 60 noktada ağaca yerleştirilen radyo frekanslı acil çağrı butonları yardım isteyebilir.  Özellikle kaybolma olaylarının yaşandığı Çamçukuru, Ramazanbey Deresi, Kantuzla, Gıcırgan Deresi ve Çekirge bölgelerinde bulunan 330 adet bilgilendirme tabelası da kaybolan tatilciyi çağrı butonlarına yönlendiriyor. Kişi butona bastığı an jandarma karakolundaki alarmlar devreye giriyor. Bilgisayar üzerinden yardım çağrısının geldiği yer tespit edilerek, kar motorlarıyla kayıp kişiyi bulmak için çalışma başlatılıyor. Ekipler, kaybolan kişiye ulaştıktan sonra ısınması için sıcak çay ve çikolata ikram ediyor. Eğer kişi yaralanmışsa ilk müdahalenin ardından zaman kaybetmeden paletli araçlarla en yakın sağlık merkezine götürülüyor.

    GEÇEN YIL 10 KİŞİ KAYBOLDU

    Gerçekleştirdikleri tatbikat hakkında ve kayak merkezinde müdahale ettikleri olaylarla ilgili bilgiler veren Kartalkaya Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Muammer Yardımcı, geçen yıl 10 kaybolma olayına müdahale ettiklerini, bu yıl ise 6 kaybolma ve 2 mahsur kalma olayına müdahale edildiğini açıkladı. Yardımcı;  “JAK timi olarak görevimiz; kayak merkezine gelen vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde tatillerini geçirmesini sağlamaktır. Kayak merkezi içindeki pistlerde yaralanan vatandaşlarımıza ilk müdahaleyi yaparak envanterimizde bulunan kar motorları ile en yakın sağlık kuruluşuna sevkini yapmaktır. Ayrıca kayak merkezinde meydana gelen kaybolma olaylarına müdahale ederek en kısa zamanda kaybolan vatandaşlarımızı bulmaktayız. Yerleştirilen çağrı butonlarına basıldığında, karakolumuzdaki çağrı merkezlerimizde görülmektedir. Bilgisayar ortamına yerleştirilen haritada kaç numaralı butonun yandığı görülmektedir. Biz de almış olduğumuz bilgilerle kaybolan vatandaşlarımıza ulaşmaktayız" dedi. 

    Anahtar Kelimeler: Jandarma, Arama, Kurtarma, (JAK), Timi

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ÖĞRETMEN GÖZÜYLE
  • Gürkan Dura Gürkan Dura İKİ FARKLI DEVRE İKİ FARKLI BOLUSPOR
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Günümüzün Mesleği “Trolcülük”
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR LİSELER BASKETBOL MAÇLARI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit SONUÇ BU DEĞİL
  • İlhami Candemir İlhami Candemir TREN YOLCULUĞU
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Gazeteci İlhami Çetin”CNN”de…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Suat Tosun Suat Tosun KIŞIN KUŞLARI BESLEMEK DOĞRU MU ?
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ANLAMAYINCA DÖVDÜLER!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel AFRİN ÇATIŞMASI
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ ATATÜRK’ÜN BOZKURT TUTKUSU
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Başkan Yılmaz “2019’da Balkon Konuşması Yapacağım”
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İletişim, sohbet, bilgi alışverişi
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ölümün her türlüsü zamansızdır.
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Eski Yıldan Aklımızda Kalanlar
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FİKİR AYRILIKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU TÜRK YURDU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ENDERUN………. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner109