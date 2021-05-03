Jandarma’dan ince davranış





Korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan tam kapanma kararlarıen çok sokak hayvanlarını etkiledi. Alınan kapanma kararları nedeniyleBolu Merkez, Seben ve Mengen ilçelerinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yiyecek ve su bırakıldı.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı koordinasyonda, Belediyelerin desteği ile başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe, orman gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam alanları olan 40 ayrı noktaya 500 kilo mama, yem, yiyecek ve su bırakıldı.