Jandarmadan kaçak avcılığa müdahale

Haber: Erdal TANRIVERDİ

Merkez Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada; "Bilinçli vatandaşlarımızın jandarma komutanlığımıza yapmış olduğu ihbar üzerine su ürünleri kontrol ekiplerimiz göle açılarak sahipsiz misina ağı sudan çıkartılmıştır. Çekilen ağda canlılığını sürdüren 30 adet balığımız kurtarılarak suya bırakılmış olup, 300 metre ağ ise sudan çıkartılarak imha edilmiştir. Sularımızdaki sürdürülebilir canlı hayatını korumak adına bilinçli vatandaşlarımızın sayısındaki artış paralelinde kaçak avcılığı da azaltacaktır. Sorumluluk bilinciyle hareket ederek sularımızı ve içerisindeki canlı hayatı korumamıza yardımcı olan bilinçli vatandaşımıza, özverili çalışmalarından dolayı su ürünleri kontrol görevlilerimize ve ekiplerimize teşekkür ederiz. Duyarlı vatandaşlarımızın benzeri durumları bildirmelerini rica ediyoruz. Unutmayalım ki zenginliklerimiz yarınlara koruyarak aktarmamız gereken birer emanettir" denildi.

Yetkililer ayrıca, vatandaşlarımızın su ürünleri ile ilgili karşılaştıkları herhangi bir olumsuzlukta ALO 112 JANDARMA İMDAT, ALO GIDA 174 veya ALO 180 TİMER hattına başvurmalarını rica ediyoruz açıklamasında da bulundular.