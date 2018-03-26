Haber: Semih Baykal

İlimiz Yeniçağa İlçesinde bir araç, Jandarma devriyesini görerek kaçmaya başladı. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler kısa sürede aracı yakalamayı başardı. Ekipler, araçta yaptıkları aramada 30 şişe Yeni Rakı, 16 şişe Jack Daniels viski, 17 şişe Absolut votka, 16 şişe J&B viski, 1 şişe Red Label viski, 1 şişe Absolut Mandrın votka olmak üzere toplam 81 litre sahte bandrollü ve niteliğe uygun olmayan alkollü içecek ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.