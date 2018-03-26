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26 Mart 2018 Pazartesi
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    • Jandarma’dan kaçak içki operasyonu

    Bolu Yeniçağa İlçesi’nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan bir araçta 81 Litre sahte bandrollü ve niteliğe uygun olmayan alkollü içecek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi yakalandı.

    26 Mart 2018 Pazartesi 14:55
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    Jandarma’dan kaçak içki operasyonu

    Haber: Semih Baykal

    İlimiz Yeniçağa İlçesinde bir araç, Jandarma devriyesini görerek kaçmaya başladı. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler kısa sürede aracı yakalamayı başardı. Ekipler, araçta yaptıkları aramada 30 şişe Yeni Rakı, 16 şişe Jack Daniels viski, 17 şişe Absolut votka, 16 şişe J&B viski, 1 şişe Red Label viski, 1 şişe Absolut Mandrın votka olmak üzere toplam 81 litre sahte bandrollü ve niteliğe uygun olmayan alkollü içecek ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Yeniçağa, İlçesi’nde, İl, Jandarma

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