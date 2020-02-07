Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimiz Mengen ilçesine bağlı Düzağan köyü Karadere mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri operasyon başlattı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgeye düzenledikleri operasyonda, patlayıcı maddelerle bir kaya parçasını kırarak define olduğunu düşündükleri yere ulaşmaya çalışan Murat D., Cuma K., Serdar G., Davut I., Ramazan D. ve Murat Ö. suçüstü yakalandı. Operasyonda, geçirilen 1 adet jeneratör, 3 adet kırıcı-delici matkap, 2 adet çekiç, 1 adet kaynak makinası, 2 adet hilti, 2 adet aselsan el telsizi, değişik ebatlarda seyyar kablo, 5 litre benzin ve define kazısında kullanılan bir çok malzeme ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülen 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi