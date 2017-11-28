Haber: Semih Baykal

İl Jandarma Komutanlığı geçtiğimiz hafta Perşembe günü Mudurnu Cumhuriyet Başsavcılığınca 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu kapsamında Mudurnu merkezli başlatılan soruşturma kapsamında; aralarında Bursa, Düzce, Kocaeli/Gebze, Balıkesir/Bigadiç, Bolu Merkez ve Göynük ilçelerinin de bulunduğu (20) farklı şüpheli şahsa ait adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda ekipler, 2 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ele geçirildi. Operasyonda bir kişi firar ederken, 19 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖYNÜK’TE 4 KİŞİ KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ayrıca önceki gün Göynük ilçesi Memeceler Köyü Balcak mevkii kırsalında izinsiz kazı yapıldığı istihbaratı üzerine operasyon yaptı. Operasyonda 4 kişi suçüstü yakalanırken, 1 adet arama dedektörü, 1 adet kazma ve 2 adet pirinç metal çubuğa ele geçirdi. Cumhuriyet Başsavcılığınca 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu kapsamında soruşturma suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.