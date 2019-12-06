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Jandarma’dan kaçak sigara operasyonu

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda yaklaşık 2 bin paket kaçak sigara yakalanırken 9 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Jandarma’dan kaçak sigara operasyonu

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca; geçtiğimiz Salı günü ilimiz Dörtdivan ilçesi Metro Dinlenme Tesisleri Mevkiinde yol kontrol ve arama faaliyeti icra edildi.  Jandarma ekiplerinin yol kontrol ve arama faaliyetleri neticesinde durdurulan iki yolcu otobüsünde arama yapıldı.  Jandarma ekipleri otobüste bin 784 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi. Ekipler ayrıca 9 şahıs hakkında da yasal işlem başlattı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonlar, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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