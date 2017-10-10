Haber: Semih Baykal

Bolu İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz Cuma günü Anadolu Otoyolu üzerinde gerçekleştirdikleri yol kontrol ve arama faaliyetinde bir otobüs firmasına ait araçta yapılan kontrolde bandrolsüz bin 980 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaralar Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı doğrultusunda muhafaza altına alınırken, olayla ilgili de 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde her türlü kaçakçılığı önlemek maksadıyla gerekli kontrol ve denetimlere aralıksız devam edileceği açıklandı.