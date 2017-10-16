Haber: Semih Baykal

Bolu İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz Cuma günü Anadolu Otoyolu üzerinde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi. Ekipler, yol kontrolü sırasında durdurdukları bir otobüste çeşitli markalarda bin 220 paket kaçak sigara ve 35 şişe kaçak içki ele geçirdi. Ekipler, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ele geçirdikleri sigaraları muhafaza altına aldı. Ekipler, olayla ilgili de 4 şahıs yakaladı. Şüpheli 4 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.