Jandarma’dan kaçak tütün operasyonu

Haber: Aysun Beykoz

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, geçtiğimiz hafta Cuma günü Mudurnu İlçesi Taşkesti Beldesinde bulunan 2 ayrı işyerinde yapılan aramada; 58 bin 800 adet boş makaron, 56 bin 120 adet satışa hazır bandrolsüz dolu makaron, 100 bin 784 gram kıyılmış tütün, 4 bin 288 gram pipo tütünü, 2 bin 550 adet boş sigara paketi, 61 adet sigara doldurma aparatı, 19 adet niteliğine uygun olmayan TAPDK bandrolü, 7 bin 100 gram bandrollü nargile tütünü, 280 adet bandrollü puro, 150 adet sigara sarma kağıdı, 1 adet hassas tartı ele geçirildi. Operasyonda evlerde bulunan 2 şüpheli şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada ele geçirilen malzemelerin tahmini piyasa değerinin yaklaşık 120 bin TL olduğu ifade edildi.