Jandarma’dan kaçak tütün operasyonu

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda ilimiz Mudurnu ilçesinde iki iş yerinde yapılan aramada kaçak sigara üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Jandarma’dan kaçak tütün operasyonu

Haber: Aysun Beykoz

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, geçtiğimiz hafta Cuma günü Mudurnu İlçesi Taşkesti Beldesinde bulunan 2 ayrı işyerinde yapılan aramada; 58 bin 800 adet boş makaron, 56 bin 120 adet satışa hazır bandrolsüz dolu makaron, 100 bin 784 gram kıyılmış tütün, 4 bin 288 gram pipo tütünü, 2 bin 550 adet boş sigara paketi, 61 adet sigara doldurma aparatı, 19 adet niteliğine uygun olmayan TAPDK bandrolü, 7 bin 100 gram bandrollü nargile tütünü, 280 adet bandrollü puro, 150 adet sigara sarma kağıdı, 1 adet hassas tartı ele geçirildi. Operasyonda evlerde bulunan 2 şüpheli şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada ele geçirilen malzemelerin tahmini piyasa değerinin yaklaşık 120 bin TL olduğu ifade edildi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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