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29 Aralık 2017 Cuma
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    • Jandarmadan kaçakçılara ağır darbe

    Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçları kapsamında Bolu ve Gerede Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde alınan mahkeme kararı doğrultusunda Kasım ve Aralık 2017 aylarında dev operasyon gerçekleştirdi.

    29 Aralık 2017 Cuma 09:21
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    Jandarmadan kaçakçılara ağır darbe
    Haber: Semih Baykal
    Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılıklara Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştirdiği operasyonlarla ağır darbe vurdu. Ekipler, Merkez, Dörtdivan ve Gerede ilçelerinde ikamet eden 6 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı olarak operasyon icra etti. Dörtdivan Doğancılar Köyünde icra edilen operasyonlarda 3 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca ve bu tabancalara ait 3 adet şarjör ile 2 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği ve 8 litre bandrolsüz votka ile Bolu Merkez ve Gerede ilçelerinde icra edilen eş zamanlı operasyonda 1 adet 20 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 11 adet 20 mm fişek, 1 adet 7,65 mm tabanca şarjörü 1 adet 12 mm çapında ruhsatsız pompalı av tüfeği 8 adet metal dedektör 2 adet tarihi eser niteliği taşıyan bakır tas, 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan bronz tas ve 1 adet sikke ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
    YENİÇAĞA DA 59 LİTRE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
    Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,  Yeniçağa ilçesi Çingençeşmesi mevkiinde icra ettikleri yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında 2 şüpheli şahsın bulunduğu bir otomobilde yaptıkları kontrolde, sahte bandrollü oldukları anlaşılan çeşitli markalarda 45 litre viski, 9 litre votka ve 5 litre rakı olmak üzere toplam 59 litre alkollü içki ele geçirip olup, Gerede Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve şüpheli şahıslar gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. 
    OPERASYONLAR ARALIKSIZ DEVAM EDECEK 
    Kaçakçılığı önlemek maksadıyla operasyonların aralık devam edeceğini açıklayan Bolu İl Jandarma Komutanlığı; “Bolu İl Jandarma Komutanlığınca yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde her türlü kaçakçılığı önlemek maksadıyla gerekli takip, kontrol ve denetimlere aralıksız olarak devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” şeklinde açıkladı. 




    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Jandarma, Komutanlığı, Unsurlarınca

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