Jandarma’dan kaçamazsınız

Haber: Esra ÖZTÜRK

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti neticesinde; Dörtdivan İlçesi Metro Dinlenme Tesisleri mevkiinde iki yolcu otobüsünde yapılan aramada; (2) şüpheli şahıs ile birlikte (640) paket bandrolsüz kaçak sigara ve (9) şişe kaçak alkollü içki, Yeniçağa İlçesi D-100 karayolu üzerinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada; (5) şüpheli şahıs ile birlikte (1.370) paket bandrolsüz kaçak sigara, olmak üzere toplamda (7) şüpheli şahıs ile birlikte (9) şişe kaçak alkollü içki ve (2.010) paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Jandarma tarafından yapılan bir başka uygulamada ise Göynük İlçesi sınırları içerisinde bir otomobilde yapılan aramada ise (1) şüpheli şahıs ile birlikte (15) gram esrar (skunk) maddesi ele geçirilmiş olup tüm şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonlar, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir açıklamasında bulundular.