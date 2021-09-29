Jandarmadan miniklere eğitim

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere güvenli internet kullanımı eğitimi verdi.Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Çaydurt Çimento İlkokulu 3. sınıf öğrencilerine yönelik güvenli internet kullanımı konusunda eğitim programı düzenlendi.Eğitime katılan 53 öğrenciye, kadın jandarma personeli tarafından internet kullanımı, internet okur yazarlığı, güvenli internet siteleri, internet üzerinden dolandırıcılık şekilleri ile çocukların girmemesi gereken internet sitelerinden kaçınma yöntemleri anlatıldı.Öğrencilere, Jandarma Çocuk Dergisi'nin yanı sıra bilgilendirici broşür ve balon da dağıtıldı.