Jandarmadan Mudurnu’da operasyon

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari faaliyetler neticesinde, Mudurnu ilçesi Akyokuş ve Tavşansuyu köyünde 2 kişiye ait ev ve eklentileri ile tarlalarında arama yapıldı. Aramada, 2 kurusıkı ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 411 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.