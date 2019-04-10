Jandarmadan operasyon

jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, kaçak içki ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniçağa ilçesi Eskiçağa köyü mevkiinde yol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir araçta uyuşturucu madde arama köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda 30 gr Skunk ismi verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayda otomobilde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

KAÇAK İÇKİ VE SİLAH OPERASYONU

Jandarma ekiplerinin Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesi Alaçam mahallesinde düzenlediği kaçak ve bandrolsüz içki satışı operasyonunda ise evde yapılan aramada 70 cc’lik 5 adet viski, 70 cc’lik 6 adet votka ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

SİLAH OPERASYONU

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Mengen ilçesi Kıyaslar köyünde yaptığı yol uygulamasında da ise şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada bir adet tabanca, bir adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, bir adet bıçak ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2019, 09:05