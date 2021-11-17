Jandarmadan örnek teşkil eden önlem

Bolu İl Jandarma Komutanlığı örnek teşkil edecek bir uygulama başlattı. Alzheimer vb. hastalıkları olan, kaybolma riski olan yakınlarınızın kolayca bulunmasını sağlayacak olan bu uygulama kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Jandarmadan örnek teşkil eden önlem


Haber: S. Özge Yücel

Bolu İl Jandarma Komutanlığı, Bolu’da Türkiye geneline örnek teşkil edecek uygulama başlattı. Daha önce birkaç şehirde uygulanan “Canlarımız kaybolmasın” uygulaması Bolu’da da geçtiğimiz günlerde hayata geçirildi.

Yapılan uygulamada, yaşlı ve Alzheimer gibi hastalıkları olan vatandaşların kaybolduğu anda kolay bir şekilde bulunması amaçlanıyor. Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uygulama tanıtma açıklamasında, “Kaybolması muhtemel olan yakınlarınızın kolunda akıllı saat bulundurunuz.  Ayrıca üzerlerinde; kimlik, adres ve irtibat bilgilerinin yer aldığı künye levhası temin edilmesi durumunda, bulan şahısların sizi bulması kolaylaşır” ifadelerine yer verildi.

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