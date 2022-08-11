Jandarma’dan piknikçilere orman yangınlarına karşı uyarı!

Haber: Uğur Balaban

Bolu'da orman yangınlarına karşı İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri önemli turizm merkezi olan Abant Gölü Milli Parkı'nda çalışma yaptı. Ekipler, piknik yapılan alanlara giderek tatilcilere yasakla ilgili bilgilendirme yaptı. Ateş yakılmaması konusunda uyarıda bulunan ekipler, tatilcilere duyarlılıkları için de teşekkür etti. Tatilciler ayrıca park içerisinde hoparlörlerden de uyarılarda bulunarak yasaklara uymayanlara idari ceza verileceğini söyledi.