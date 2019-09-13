Jandarma’dan üst üste operasyon

Haber: Birol Ertunç

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 6 Eylül Cuma günü ilimiz Merkez ilçesi Örencik ve Yuva köylerinde icra edilen arama faaliyetlerinde 42 adet uyuşturucu hap (Extacy) hap ele geçirildi. Ekipler ayrıca 3 şahıs hakkında da yasal işlem başlattı.

3 GRAM KUBAR ESRAR

Jandarma ekipleri 8 Eylül Pazar günü ise yürütülen istihbari çalışmalar sonucu ilimiz Merkez İlçesi Yuva Köyünde bir işyerinde arama yaptı. Jandarma yapılan aramada 3 gram kubar esrar ele geçirirken 1 şahıs hakkında da yasal işlem başlattı.

50 KÖK KENEVİR BİTKİSİ

Uyuşturucu madde ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Jandarma ekipleri 9 Eylül Pazartesi günü ilimiz Göynük İlçesi Susuz köyü mevkiinde ormanlık alan içerisinde 2 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin Sakarya ili Taraklı İlçesi Yenidoğan Beldesinde bulunan evlerinde yapılan aramada 50 kök kenevir bitkisi ve 2 bin 700 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. 1 şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır.