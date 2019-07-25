Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Haber: Aysun Beykoz

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari faaliyetler neticesinde geçtiğimiz Pazar günü uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik, ilimiz Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesi ve Merkez ilçe Bolu Dağı bölgesinde yapılan operasyonlarda; 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ev ve eklentileri ile araçlarında yapılan aramalarda ise 65 gram kubar esrar maddesi, 26 adet uyuşturucu hap (extasy) ile birlikte 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonlar, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.