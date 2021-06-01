Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Haber: N. Halid Altundal

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Jandarma tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda bir grup şahsın İstanbul ilinden temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucu maddeleri Zonguldak ili Ereğli ve Alaplı ilçelerinde piyasaya sürdükleri bilgisi edinildi. Şahısların yakalanması için düğmeye basan Jandarma ekipleri ilimiz Bolu’da, Düzce’de ve Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde M.T., L.T., B.T., H.Ş., U.K., U.A. isimli şahıslara operasyon yaptı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kg bonzai, 588 gr metamfetamin, 300 gr. niteliği tespit edilemeyen uyuşturucu, 5 gr. toz esrar, 13 adet kenevir bitkisi, 145 adet Lyrca uyuşturucu hap, 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 149 adet 9 mm fişek, 21 adet 7.65 mm fişek, 11 adet cep telefonu, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticareti ile ilgili olarak 14 şüpheli yakalanırken şüphelilerden 10'u tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.