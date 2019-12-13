Jandarmadan Yeniçağa’da operasyon

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 12 Aralık Perşembe günü ilimiz Yeniçağa İlçe Merkezinde bulunan 3 ayrı işyeri ve 1 eve operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda evlerde yapılan arama sonucu 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 217 adet tabanca fişeği, 9 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet şans/oyun makinesi, 15 litre kaçak bandrolsüz viski, 17 litre kaçak votka, 3 litre kaçak şarap, 129 kilogram kıyılmış tütün,3 bin 610 kilogram puro tütünü, 29 bin 700 adet dolu makaron, 14 adet sigara doldurma aparatı ve 307 adet kilitli şeffaf poşet ele geçirildi. Operasyonlar sonucu ev ve iş yerlerinde bulunan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan açıklamada, “Bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonlar, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.