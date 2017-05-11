Bir ihbarı değerlendiren jandarma istihbarat savcılıktan aldığı izin ile Gerede jandarma ilçe komutanlığıyla birlikte geredenin Salur köyünde M. K. Adındaki şahsın piyasaya sikah süreceği ihbarı üzerine M. K. yı takibe aldı.

Piyasaya sürülmek üzereyken operasyon yapan jandarma M. K. ya ait araçta yaptıkları aramada 40 adet tüfek 64 adet çeşitli marka ve çapta silahla bıçakları piyasaya sürmek isterken başarılı operasyon ile yakalandı. M. K ya ait WH .6. Plakalı aracın zulasında getirdiğini iddia ediyor. Jandarma geniş çaplı soruşturmaya devam ediyor