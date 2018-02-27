Haber: Kasım ŞAHİN

Boluspor’lu Japon Rıdvan’ın karısı olan Şeref Ertani, cep telefonu kurbanı oldu. Ancak, dolandırıcılık suçundan Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan zanlı Murat Salcı’ya mahkeme heyeti önce 3 yıl sonrada iyi halinden dolayı 2 yıl hapis cezası verdi.

Zanlının katılmadığı duruşmada mahkeme heyetine, “Paramı istiyorum” diyen mağdur Şeref Ertani şunları söyledi; “Olay günü cep telefonum çaldı ve kendisini komiser Niyazi olarak tanıtan bir şahıs, kimliğimin dolandırıcıların eline geçtiğini, bu kimlikle dolandırıcılık yapacaklarını, kurtulmam için mutlaka verdiği hesaba para yatırması gerektiğini söyledi. Bende korkumdan bankadan çektiğim 8 bin TL’yi verdikleri hesaba yatırdım. Hatta benimle konuşan komiser Niyazi, parayı bankadan havale yapıncaya kadar telefonu kapatmamamı ve yanına gelecek olan kişilerin de sahte polis olduğunu söylediler. Çok kortum, ama sonradan dolandırdığımı anladım. Davacı ve şikayetçiyim, paramı istiyorum. Cezalandırılmasını talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti duruşmada hazır bulunmayan zanlı Murat Salcı’yı 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.