Jeep ile motosiklet çarpıştı

Haber: C. Kutay Aykan

Edinilen bilgiye kaza saat 16:00 sıralarında D-100 karayolu sanayi kavşağında meydana geldi. İstanbul’dan Ankara istikametine doğru gitmekte olan Mehmet Yaşar’ın kullandığı 34 BN 8493 plakalı jeep, şehir içi istikametine gitmekte olan Fatih Ulaş’ın kullandığı motosiklet ile sürücüsünün ışık ihlali yapması sonucu çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Fatih Ulaş yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü Fatih Ulaş daha sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.