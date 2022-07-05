Jet cezaya jet cevap!

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Valiliği tarafından Bolu Belediyesi’ne atık suyun bir kısmının arıtılmadan Büyüksu Deresine deşarj edildiği gerekçesiyle Bolu Belediyesine 394 bin 548 TL idari para cezası kesildi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç bunun üzerine bir de Tanju Özcan hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

ACABA KORKARIM MI ZANNEDİYOR YENİ BOLU BEYİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Başkan Özcan’dan cevap gecikmedi. Özcan, “an itibariyle Bolu Valisi, yaşadığımız sel felaketinde hasar gören atık su tesisimize 400 bin TL ceza kestirmiş. Kurban bağışını engelle, cami yardımını durdur, hesaplarımıza bloke koydur…Acaba korkarım mı zannediyor yeni Bolu Beyi” ifadelerini kullandı.