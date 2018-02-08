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08 Şubat 2018 Perşembe
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    • Jet İmam’ın ilginç hobileri

    Yeşil Cami'nin 3 imamından biri olan ve yüksek hızlı yarış motoru kullanması nedeniyle 'Jet İmam' lakabı ile tanınan 32 yaşındaki Yusuf Çelen, 'Naht' sanatı, hayvan sevgisi, müzik ve motosiklet tutkusu ile görenleri şaşırtıyor.

    08 Şubat 2018 Perşembe 10:04
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    Jet İmam’ın ilginç hobileri
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    HABER:Ceylan Beykoz
    Karamanlı Mahallesi’ndeki Yeşil Cami'de imamlık yapan Yusuf Çelen’in sosyal hayatı ve hobileri şaşırtıyor. Yüzlerce özel cins kanarya besleyen ve Naht sanatıyla ahşaba çeşitli yöntemlerle hayat veren Yusuf Çelen, ayrıca klarnet ve kanun gibi aletleri de ustalıkla çalarak müziğe olan ilgisini herkesle paylaşıyor. tüm bunların yanı sıra motosiklet tutkusuyla da şaşırtıyor. 300 kilometre hıza kadar çıkabilen bin CC’lik yarış motoru sahibi olan Yusuf Çelen'e hız tutkusu nedeniyle 'Jet İmam' lakabı takılmış. Evli olan Yusuf Çelen'in farklı yaşam tarzı camiye gelen cemaatin de ilgisini çekiyor.
    VAZGEÇEMEDİĞİM BİR ŞEY
    Motosiklete olan tutkusunu anlatan Yusuf Çelen; “Motosiklet aşkı bambaşka bir şeydir. Benim için sevginin ötesinde bir aşktır. Vazgeçemediğim bir şey. Motosiklete küçüklüğümüzde bisikletle başlayıp, daha sonra küçük motosikletler kullanarak, tamiri nasıl olur, ne yapılır öğrenip, büyük motosikletlere geçerek başladım. Tehlikeli olmasına rağmen, vazgeçilmez bir şey” dedi.
    10 SENEDEN BERİ NAHT SANATIYLA İLGİLENİYORUM
    Naht sanatına olan ilgilisini de açıklayan Çelen; “Yaklaşık 10 yıldır bu sanat ile uğraşıyorum. Ahşap oyma, kakma, yan kesim, düz kesim gibi birçok farklı yöntem ile deneyerek çalışmalar yapıyoruz. Yaparken sabır gerektiren bir iş ve süreklilik arz eden bir iş” diye konuştu.
    NOTA VE ŞAN DERSLERİ
    Son olarak müziğe olan ilgisi anlatan Çelen; “Camide teravih namazlarını kıldırmak için nota ve şan dersleri aldık. Bunu bir enstrüman ile nasıl değerlendirebiliriz, neler katabiliriz diye başladı müzik tutkusu. Üzerine ne kadar ilave edebiliriz derken kanuna başladım. Sonra değişik bir enstrüman daha olsun dedik. Grubumuzda Bolu'da imamlık yapan arkadaşlardan birçoğu ney üflüyordu. Ben de değişiklik olsun diye hem kanun hem klarnet ile devam ettirmeye çalışıyoruz” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Yeşil, Caminin, 3, Imamından, Biri

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