Jet servis jet hızıyla hizmete devam ediyor

Haber: Yasin Bilgi

Hızlı ve yerinde hizmet sloganı ile yola çıkan ve verdiği hizmeti en kısa sürede tamamlamasıyla tanınan Jet Servis yeni adresinde. Jet Servis’in sahibi sevilen iş insanı Yasin Efeoğlu işyerinde vermiş oldukları hizmetler hakkında bilgiler verdi. Efeoğlu müşteri memnuniyeti konusunda iddialı olduklarını söyleyerek Kış mevsimi öncesi özellikle kombi ve peteklerde yapılması gereken bakım ve temizlik hizmetlerine dikkat çekti.

MÜŞTERİLERİMİZİN MEMNUNİYETİ BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR

Jet Sevis Sahibi Yasin Efeoğlu verdikleri hizmetler hakkında şu bilgilendirmeleri yaptı: “Bolu halkına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla işyerimizi daha merkezi bir noktaya taşımaya karar verdik. Bu güne kadar bizi tercih eden müşterilerimizin memnuniyeti bizi çok mutlu ediyor. Bolu halkına Jet Servis’e gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni yerimizde çok daha güzel hizmetler vermeye devam edeceğiz. Biz Jet Servis olarak doğalgaz kombisi bakımı ve tamiri, petek temizliği ve beyaz eşya tamiri yapıyoruz. Malum önümüz kış mevsimi bu günlerde kombilerin bakımları ve petek temizliği yapılması gerekiyor. Kombilerin uzun ömürlü olarak çalışabilmesi için yılda ya da en fazla 2 yılda bir bakımlarının yapılması gerekiyor. Doğalgaz kullanımında verimli ısınabilmek için dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise petek temizliği. Kullanıma bağlı peteklerde çamurlaşma oluyor bu durumda ısı iletkenliğini zorlaştıran bir durum. Petek temizliği yapıldığı esnada zaten tesisattan çıkan çamuru vatandaşlarımızın çoğu görmüştür. Bu durum ciddi ısı kayıplarına ve yüksek faturalara neden olabilir. O yüzden hiç olmazsa 3 yılda bir petek temizliğinin yapılması gerekiyor. Müşterilerimize ayrıca sıfır ve ikinci el kombi satışlarıyla da hizmet veriyoruz. Dileyen müşterilerimiz kombi çeşitlerimizi yeni işyerimizde görebilirler. Ayrıca gaz alarm cihazları ve oda termostat çeşitlerimizde bulunuyor.

YERİNDE HIZLI ÇÖZÜM

Jet servis olarak ikinci bir hizmet alanımızda beyaz eşya tamiri. Beyaz eşya tamirinde müşterilerimizin sorununu yerinde çözmek için müdahale ediyoruz, aslında ismimizde buradan geliyor. Verdiğimiz hızlı hizmet sebebiyle Jet Servis ismini terci ettik. Bozulan beyaz eşyayı büyük çoğunlukla evden çıkarmadan yerinde tamir ediyoruz. Böylelikle müşterilerimizin ihtiyaçları aksamamış oluyor. Müşterilerimizin memnuniyeti bizim birinci önceliğimiz İnşallah bu prensiple vatandaşlarımıza daha fazla hizmet vermenin mutluluğunu yaşamaya devam edeceğiz.

Telefon Numarası: 0 374 220 17 17- 0 537 348 57 65