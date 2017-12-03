Haber: Semih BAYKAL

Jeotermal kaynağa sahip üye belediyeleri bir araya getirerek dayanışmayı ve koordinasyonu arttırmak, jeotermal enerjinin farklı alanlarda kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik idari ve hukuksal çalışmalar yapmak için kurulan Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’nin Danışma Kurulu toplantısı geçtiğimiz hafta sonu ilimizde yapıldı. Mudurnu Belediyesi’nin kurucu üyesi olduğu 6 belde, 86 ilçe,13 il ve 8 büyükşehir belediyesinin üyesi olduğu, toplamda 113 üyesi bulunan Jeotermal Belediyeler Birliği toplantısına, Kırşehir AK Parti Milletvekili Mikail Arslan, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Başkanı Yaşar Bahçeci, Genel Sekreteri İrem Çiğci ve Ökem Çelem’in yanısıra ilimizden Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl ile Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili ve çok sayıda akademisyen katıldı. Toplantıda uzman hocalar jeotermal, güneş, rüzgar ve ısı pompaları ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdiler. Toplantı sunumların tamamlanması ve değerlendirme oturumu ile sona erdi.