Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Bölge Müdürlüğü verilerine göre Ocak ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Ocak ayında, TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Bölgesinde yüzde 2,72 oranında artmış olup, bu artış Türkiye genelinde ise yüzde 2,46 olarak gerçekleşmiş. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise bölgedeki fiyat artışı yüzde 9,02 oranı ile Türkiye ortalaması yüzde 9,22’nin 0,20 puan altında gerçekleşmiş.

Ocak 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 31 maddenin ortalama fiyatlarında değişme olmazken, 300 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 83 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinden oluşan TR42 bölgesi 26 İstatistiki bölge sıralaması içerisinde, yüzde 2,72 değişim oranı ile en fazla artış gösteren 14. istatistiki bölge oldu.

TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Bölgesinde Ocak ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 100,94 ile Kabak olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -14,90 ile Kaban Yünlü (Erkek için) oldu. Zam artışında Kabağı yüzde 85,87 ile Patlıcan, yüzde 76,56 ile Çarliston Biber, yüzde 33,47 ile ameliyat ücreti ve yüzde 18,46 ile balık takip etti.

Fiyatı en fazla düşen Erkek Kaban Yünlüyü, yüzde -13,30 ile bayan için Bot, yüzde -11,05 ile çocuk pantolonu, yüzde 11,05 Yumurta ve -10,84 ile erkek ayakkabısı takip etti.