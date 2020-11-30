Kabine toplanıyor

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsün hızla yayılması, hasta ve vefat sayılarının artmasının ardından geçtiğimiz haftalarda toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesine tarafından yeni kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kararlarda sokağa çıkma kısıtlamalarından işyerlerinin faaliyetlerine kadar birçok tedbir alındı. Salgının yayılma hızının düşürülememesi yeni tedbirleri gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü yaptığı açıklamada Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda yeni tedbirler alacaklarını belirtti.

KABİNE TOPLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesine çevrildi. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.00’te Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Toplantıda koronavirüs salgınının seyri ve yeni alınacak tedbirler masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapması bekleniyor.