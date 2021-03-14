Kabinede yeni risk haritası ele alınacak

Haber: Aysun Beykoz

1 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yeni normalleşme sürecinin startı verildi. Normalleşme adımları için iller koronavirüs vaka sayısına göre 4 risk grubunda ele alındı. Risk haritasına göre ilimiz Bolu turuncu renk ile yüksek riskli iller arasında yer aldı.

GÖZLER KABİNE’DE

Geçtiğimiz hafta açıklanan koronavirüs vaka haritasına göre ilimiz Bolu’da sayı yüzde 14 düşmüştü. Dinamik denetim süreci kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı ekiplerce denetimler sıkı bir şekilde devam ederken gözler Pazartesi gerçekleştirilecek Kabine Toplantısına çevrildi. Kabine toplantısında yeni açıklanacak risk haritası ele alınacak. Risk haritasına göre illerde alınacak tedbirler ile atılacak normalleşme adımları güncellenecek. Vakaların artış gösterdiği iller için sıkı tedbirlerin alınması gündeme gelecek.