Kabinenin gündemi koronavirüs

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliyede bir araya geliyor. Yeni yılın ilk toplantısında ana gündem maddesi yine koronavirüs salgını olacak. Toplantıda salgının seyri masaya yatırılacak. Koronavirüs tedbirlerinin devam edip etmeyeceği konusunun da görüşülmesi beklenen toplantının bir diğer ana gündemi ise aşılama programı olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yerli aşı ve aşılama programı hakkında detaylı bir sunum yapması bekleniyor.

Öte yandan yeni yıldaki kısıtlamaların koronavirüs tablosuna yansıması ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda yeni tedbirler ya da kısıtlamalarda esnetme kararının alınıp alınmaması konusunda da son karar verilecek. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin kademeli ve kontrollü şekilde başlatılması için olası tarihlerin de yine Kabinede konuşulması bekleniyor.