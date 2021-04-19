Kablo hırsızları tutuklandı!

Haber: Aysun Beykoz

Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Babahızır Köyü Değirmenbükü mevkiinde 3 günde Türk Telekom Müdürlüğüne ait haberleşme ve enerji nakil ile bir şirkete ait elektrik trafo merkezindeki bakır kabloları çalındı. Bunun üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) destek verdiği operasyonda T.T. ve E.T'yi çaldıkları eşya ve kullandıkları otomobille yakaladı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2021, 16:41